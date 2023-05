Inzaghi cambia ancora la sua Inter e, in particolare, cambia l'attacco. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, a Roma contro i giallorossi riecco Lukaku e Correa, rimasti in panchina a Verona per novanta minuti. Mentre in Champions, contro il Milan, ci sarà volata tra Dzeko e il belga per affiancare Lautaro. "Soprattutto per via degli infortuni, quest’anno nei tre derby disputati contro il Milan (due in campionato, uno in Supercoppa Italiana) Lukaku ha giocato appena 20’ nella vittoria al ritorno in Serie A, match in cui Dzeko aveva cominciato dall’inizio così come successo da marcatore a Riad - si legge -. All’andata in campionato dal 1’ era toccato a Correa (con Dzeko comunque a segno da subentrato), ma per la doppia sfida che vale la finale di Champions a Istanbul sarà una questione tra il bosniaco e il belga". Per il resto, domani all'Olimpico ci sarà da capire chi resterà fuori in mediana tra Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan per far posto a Barella, anche lui 90 minuti in panchina al Bentegodi: probabile panchina iniziale per l'armeno, grande ex. In porta torna Onana, in difesa si rivedono Darmian e Bastoni con Acerbi in vantaggio su De Vrij.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.

