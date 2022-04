Ancora niente nazionali, con gli europei che torneranno domani, ma intanto per oggi è fissato il ritorno ad Appiano Gentile per la prima seduta settimanale in vista di Juventus-Inter di domenica prossima. Occhi puntati su Brozovic e De Vrij, che probabilmente torneranno in gruppo. Lo riferisce il Corriere dello Sport: "Il piano di recupero, per entrambi, oltre alle sedute supplementari di domenica e ieri (anche Lautaro era ad Appiano), prevede comunque un percorso graduale. Non avrebbe senso compromettere tutto, forzando i tempi - si legge -. Insomma, è assai probabile che, se in certe fasi dell’allenamento Brozovic e De Vrij lavoreranno assieme ai compagni, per altre seguiranno un programma differenziato. Ad ogni modo, per Torino, Inzaghi intende puntare su entrambi".