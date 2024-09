Per quanto riguarda l'attacco, il solo Correa è rimasto a Milano. Per il resto, tutti con le nazionali: Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic sono impegnati a difendere i colori delle rispettive rappresentative e allora Inzaghi - secondo il Corriere dello Sport - riflette sul tandem da schierare contro il Monza alla ripresa del campionato.

Un impegno che innescherà una settimana quantomai impegnativa: trasferta in Brianza, poi City in Inghilterra e derby col Milan. Per il Corsport, La Thu-La è la coppia prescelta per affrontare sia Guardiola che Fonseca, per cui a Monza è possibile vedere qualcun altro in attacco. Thuram chiuderò i suoi impegni domani sera contro il Belgio, mentre Lautaro si rivedrà ad Appiano solo giovedì considerando il match in Colombia alle 22.30 italiane di martedì sera.

La voglia del capitano ha sempre fatto la differenza, ma stavolta gli impegni ravvicinati e importantissimi che arrivano potrebbero consigliare effettivamente cautela. Anche Taremi giocherà martedì sera contro il Kuwait e dovrà affrontare un volo intercontinentale. Di conseguenza, Arnautovic-Thuram potrebbe essere la coppia prescelta per affrontare la squadra di Nesta: i due sono quelli che torneranno prima ad allenarsi alla Pinetina.