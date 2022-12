Il Corriere dello Sport anche oggi insiste sulla possibilità concreta di vedere Franck Kessie in nerazzurro. Secondo quanto riferisce il quotidiano romano, l'Inter e l'agente dell'ivoriano, George Atangana, si sono dati appuntamento a primavera per fare il punto della situazione. Dunque, al di là delle smentite di rito, la trattativa esiste eccome. Atangana - secondo il Corsport - avrebbe effettivamente proposto il suo assistito alle due milanesi: no del Milan, mentre da viale della Liberazione la porta è stata lasciata aperta. Ovviamente, le condizioni fondamentali sono due: affare da poter chiudere solo in prestito e parte del lauto ingaggio (6,5 milioni netti a stagione) pagato dal Barcellona oppure tagliato al momento del trasferimento a Milano.