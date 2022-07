Il nuovo assalto del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar arriverà tra oggi e domani. Ne è convinto anche il Corriere dello Sport, ma allo stesso modo il quotidiano segnala che la chiusura immediata non è così scontata. "La trattativa però non è semplice da concludere. O almeno così sostengono entrambe le parti. Motivo? La distanza economica che le separa sulla valutazione del cartellino dello slovacco", riporta il quotidiano.

Nel frattempo il giocatore è già ad Appiano. Sta lavorando a parte per risolvere il problema accusato in nazionale a inizio giugno, a breve dovrebbe tornare a correre sul campo ma anche per ragioni di mercato dovrebbe saltare le partitelle ad alta intensità.