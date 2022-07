Milan Skriniar verso la permanenza e il rinnovo con l'Inter. Dopo aver perso Bremer, considerato l'erede dello slovacco a inizio mercato, adesso i nerazzurri intendono blindare lo slovacco anche considerando che il PSG da tempo non si fa sentire. E il prezzo non può più calare: 80 milioni , non un euro di meno.

"Ora dal punto di vista tecnico la rinuncia allo slovacco sarebbe un danno enorme per la rosa e un messaggio negativo per una tifoseria che ha già sottoscritto 40.000 abbonamenti e che, con uno striscione della Curva Nord sotto la sede, ha chiarito cosa "pretende" - sottolinea il Corriere dello Sport -. Ecco perché l'area tecnica, che nel 2021-22 ha "piazzato" un attivo di bilancio da 100 milioni, ha deciso di non avallare la sua partenza se non di fronte a un'offerta da 80 milioni, cifra alla quale i francesi non si erano neppure lontanamente avvicinati. Poi, è chiaro, l'ultima parola spetta al presidente Zhang che però sa bene quanto Inzaghi tenga alla solidità del pacchetto arretrato. Privarlo di Skriniar rischierebbe di scatenare un terremoto alla Pinetina".

E allora adesso il vero obiettivo è trovare l'accordo con Skriniar per il rinnovo visto il contratto in scadenza a giugno prossimo. "Il diretto interessato, che anche ieri ha lavorato a parte e non sarà convocato per la gara di domani a Lens, è felice di restare a Milano ed è stato rassicurato dal ds Ausilio sulla volontà del club di trattarlo come Bastoni, Barella, Brozovic e Martinez ovvero garantirgli quel rinnovo che si è meritato sul campo per rendimento e dedizione alla causa - conferma il Corsport -. C'è già l'intesa di massima per un accordo con base fissa superiore ai 5 milioni più bonus a stagione, ma con ogni probabilità si aspetterà settembre o i mesi immediatamente successivi per mettere nero su bianco".