Dopo Barcellona, appuntamento in agenda in casa Inter con l'agente di Milan Skriniar, in scadenza nel 2023. Lo conferma anche il Corriere dello Sport. "L’intenzione dell’Inter è quella di prendere contatto con Sistici, l’agente dello slovacco, e fissare un incontro, probabilmente nella settimana post Inter-Salernitana, quindi dopo il 17 ottobre - si legge -. Ormai è chiaro che non sarà una passeggiata. Quello che sembrava un discorso ormai avviato nella scorsa primavera, infatti, è stato ribaltato dall’interesse del Paris Saint Germain".