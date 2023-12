Sanchez alza bandiera bianca: dopo aver saltato la trasferta con la Lazio, il cileno non sarà a disposizione nemmeno per il match di domani in Coppa Italia. Per Inzaghi, quindi, contro il Bologna resta la penuria in attacco e l'ex Barcellona dovrà essere valutato per capire la sua presenza anche con il Lecce in campionato.

Arnautovic pronto a partire dall'inizio e - secondo il Corriere dello Sport - al suo fianco si potrebbero alternare Lautaro e Thuram, a meno che il tecnico nerazzurro non voglia sperimentare come seconda punta uno tra Mkhitaryan, Klaassen o Sensi. Certo, invece, il rientro di Pavard, già in panchina domenica sera all'Olimpico: il francese giocherà almeno uno spezzone. Per il resto, rotazioni limitate visti gli infortuni di Cuadrado, De Vrij e Dumfries.

