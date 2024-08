Tomas Palacios è uno dei candidati per rinforzare la difesa dell'Inter che verrà, anche se da Viale Liberazione garantiscono che non è l’unico profilo il lizza. È quanto sostiene il Corriere dello Sport mentre fa il punto classe 2003 argentino (e mancino) che ha un valore di mercato che oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro. "L’Inter, però, la sua scelta definitiva non l’ha ancora fatta", assicura il giornale romano.

Su Palacios ci sono i club tedeschi (come Stoccarda e Borussia Moenchengladbach) e inglesi, anche se il giocatore ha già dato l'ok per trasferirsi a Milano. Il discorso resta complesso per l'intreccio del cartellino, di proprietà del Talleres ma con il ragazzo in prestito fino al 31 dicembre all'Independiente Rivadavia che, a sua volta, può far valere un’opzione per acquistarne il 50% a circa 2 milioni di euro. I due club dovrebbero dunque trovare un'intesa, altrimenti l'Inter sarà obbligata a trattare con due club differenti. Intanto questa mattina (come anticipato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI) ci sarà un incontro tra le due società argentine, mentre Palacios non è stato convocato per lo scontro diretto di questa notte.



Secondo il Corsport è anche per questo motivo che l'Inter tiene aperti più file. Uno è quello che riguarda Faye, prodotto del vivaio del Barcellona che punta a cederlo a titolo definitivo, magari incassando la doppia cifra dopo che il Rennes avrebbe messo sul piatto una decina di milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!