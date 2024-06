Com'è noto, domani sarà la giornata che anche ufficialmente darà il via all'Era Oaktree nell'Inter considerando la creazione del nuovo CdA e la nomina del presidente erede di Zhang.

Ebbene, il nome del nuovo numero uno nerazzurro resta ancora misterioso, ma il Corriere dello Sport oggi ne propone uno diverso a quelli fatti in questi giorni. Oltre a Carlo Marchetti, già membro indipendente del board interista in questi ultimi tre anni come esponente del fondo, nelle ultime ore è circolata la candidatura del banchiere Gerardo Braggiotti.

Braggiotti, dopo essere stato presidente di Banca Leonardo, attualmente è country advisor di Goldman Sachs. Soprattutto - come ricorda il quotidiano - è già stato consigliere nerazzurro dal 2013 al 2016 durante il regno di Thohir. Infine, a sorpresa, ancora non si può escludere il nome di Marotta, da convincere ad accettare la carica nonostante i diversi impegni nell'attuale ruolo di a.d. Sport.