E l'Inter? Secondo il racconto del CdS, i nerazzurri avrebbero lasciato aperto uno spiraglio. Chiaramente, il matrimonio diverrebbe possibile solo a certe condizioni. "L'operazione può essere messa in piedi soltanto attraverso un prestito. E, da questo punto di vista, considerato che il tesseramento per il Barca è avvenuto senza costi per il cartellino, dato che il contratto di Kessie con il Milan era in scadenza, ci possono essere i margini per “lavorare” - spiega il quotidiano romano -. In aggiunta, però, il club nerazzurro vorrebbe che Laporta desse un contributo al pagamento dell’ingaggio. Quei 6,5 milioni all’anno, infatti, rappresentano il top (Lukaku escluso) per l’Inter, ma Kessie andrebbe ad aggiungersi ad un centrocampo che, per quanto riguarda i titolari, può vantare un terzetto del calibro di Barella, Brozovic e Calhanoglu. Insomma, Kessie sarebbe certamente un rinforzo, ma fondamentalmente un’alternativa".

Il Corsport ricorda come già nel 2020 si parlava di Kessie in nerazzurro attraverso uno scambio con Vecino e sottolinea le caratteristiche dell'ivoriano che farebbero comodo a Inzaghi.