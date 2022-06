Romelu Lukaku lascia il ritiro del Belgio e vola a Londra per parlare con il Chelsea. Obiettivo, scrive il Corriere dello Sport, incontrare il Chelsea per ottenere il via libera e tornare in nerazzurro. In passato è riuscito già due volte a prendere la destinazione che voleva, sia dal Manchester United all'Inter che dall'Inter al Chelsea. Questa, riporta il quotidiano, è la "fuga" più complicata. "Dai primi sondaggi effettuati da Ledure, l’avvocato di fiducia di Lukaku, è emerso che il Chelsea non ha nessuna intenzione di concedere un prestito gratuito - riporta il Corsport -. Anzi, inizialmente è partito dalla pretesa di 25 milioni di euro, ovvero la quota di ammortamento annuale del cartellino di Big Rom. Poi la richiesta è scesa a 20 milioni, ma chiaramente siamo lontani dalle disponibilità interiste. Peraltro, viale Liberazione ha scartato anche la soluzione alternativa, ossia inserire un altro giocatore (Dumfries), che farebbe il percorso da Milano a Londra. Eventualmente, se ne farà un’operazione a parte".