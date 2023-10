Lukaku ha risentito della contestazione: il Corriere dello Sport lo evidenzia come anche altri. Il duello a distanza è stato perso con Thuram, nuovo idolo nerazzurro. Il belga ha sentito il peso del passato, un peso fatto anche di 78 gol segnati in 132 partite. Fischi e cori contro Big Rom, che ha provato a esorcizzare l'ambiente ostile applaudendo in direzione dei suoi tifosi entrando in ampo e sorridendo durante il riscaldamento. Tutto prevedibile.

In campo Lukaku ha scambiato un cinque 'molle', non ricambiato con enfasi, con Acerbi e con Barella. Con Lautaro, invece, è andato in scena un saluto col timido tentativo di una pacca sulla spalla. La Lu-La non c'è più.