La doppia lista che l'Inter presenterà alla FIGC e all'UEFA è quasi pronta. E secondo il Corriere dello Sport saranno entrambe da 25 elementi perché il club di Viale della Liberazione non subirà limitazioni all'elenco consegnato a Nyon dopo il settlement agreement che verrà probabilmente firmato prima del sorteggio del 25 a Istanbul.



I 4 giocatori formati nei vivai italiani saranno D'Ambrosio, Bastoni, Barella e Darmian, mentre quelli formati nel vivaio interista saranno Cordaz e Dimarco. "Lo scorso anno c'era Radu, prestato nel frattempo alla Cremonese; in questa categoria rientra anche Pinamonti, ma sarà venduto per questioni di bilancio. L'euro-lista sarà dunque da 23. Una postilla curiosa: Bastoni per le norme italiane è considerato formato dall'Inter, per quelle Uefa no", precisa il quotidiano, motivando la scelta con il fatto che il difensore sia stato in prestito all'Atalanta e al Parma: questi 24 mesi vengono considerati come formazione per l'Inter da parte della FIGC, ma non per la UEFA. Da valutare la posizione di Salcedo: nella peggiore delle ipotesi, essendo un 2001, potrebbe essere inserito per l'Italia tra gli Under e non pesare sui 25 della lista base.



Gli altri 17 senza vincoli per la lista UEFA saranno invece Handanovic, Onana, Skriniar, De Vrij, Bellanova, Brozovic, Calhanoglu, Asllani, Gagliardini, Dumfies, Gosens, Mkhitaryan, Correa, Lautaro, Lukaku e Dzeko, ai quali si dovrebbe aggiungere il nuovo acquisto che completerà la difesa. "Nei 25 per la Figc, invece, Bastoni finirà tra i formati dalla canterà nerazzurra (Gagliardini tra i prodotti di vivai italiani), mentre Asllani e Bellanova andranno nella lista dei nati dopo il 2000 e libereranno spazio tra i 17 - prosegue il Corsport -. L'Inter si terrà così la possibilità di tesserare, dopo la chiusura del mercato, due svincolati e utilizzarli in A. Dalbert sarà ceduto a gennaio, ma intanto è infortunato e resterà fuori. Casadei, se resterà, sarà nella lista B per l'Uefa e in quella degli Under per l'Italia".