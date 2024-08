Buone ma non buonissime le notizie che arrivano dal Corriere dello Sport circa lo stop precauzionale di Lautaro Martinez. Secondo il Corriere dello Sport, non ci sono lesioni, ma una leggera elongazione dell’adduttore sì.

E allora il capitano nerazzurro, dopo aver saltato il Lecce, è seriamente in dubbio anche per il match con l'Atalanta di venerdì prossimo. E il fatto di giocare in largo anticipo è uno dei fattori che non depone a favore dello schieramento dell'argentino contro i bergamaschi, perché ovviamente c'è meno tempo per recuperare.

Come riferisce il quotidiano romano, ieri il Toro era alla Pinetina come tutti i compagni: sta meglio rispetto a venerdì, quando aveva accusato il fastidio e la situazione sarà più chiara tra domani e mercoledì. Dovesse tornare in gruppo, allora si candiderebbe almeno per un posto in panchina. Altrimenti, arrivederci a Monza dopo la sosta.