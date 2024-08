Niente Chelsea oggi per Lautaro. L'argentino, infatti, resterà ad Appiano Gentile per mettere a punto la condizione fisica ancora deficitaria dopo il rientro ritardato a Milano considerando le fatiche con l'Argentina in Coppa America.

Come spiega il Corriere dello Sport, però, si tratta del male minore il fatto di saltare l'ultimo test estivo prima degli impegni ufficiali: l'argentino ha necessità di ritrovare smalto fisico con allenamenti personalizzati e per questo si è deciso di lasciarlo a Milano. L'obiettivo è quello di rivedere il capitano in campo dall'inizio con il Genoa fra sei giorni.

Stesso discorso per Calhanoglu, anche se nel caso del turco la motivazione è differente e riguarda un affaticamento muscolare che non preoccupa in vista del Ferraris, ma per il quale nessuno vuole correre rischi inutili.

Chi è partito per l’Inghilterra rientrerà già stasera in Italia, subito dopo la partita, e domani inizierà l’avvicinamento all’esordio di sabato in Liguria. Da domani si farà anche il punto sugli infortunati, a partire da Taremi. L'iraniano - come conferma il CdS - è sulla via del recupero dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e probabilmente sarà il primo cambio a Genova proprio di Lautaro.

Secondo il quotidiano romano, invece, un po' più lunghi i tempi per Arnautovic e Zielinski: entrambi proveranno a esserci alla seconda con il Lecce. A Londra, infine, non ci sarà nemmeno De Vrij, che ha avviato il percorso di recupero dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra: per lui l'obiettivo è il match con l'Atalanta della terza giornata.