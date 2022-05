Vigilia della finale di Coppa Italia in programma domani tra Inter e Juventus. Simone Inzaghi non ha ricevuto 'regali' dal Verone, per cui il minimo distacco in campionato dal Milan è rimasto invariato, ma le energie mentali dei nerazzurri sono incanalate verso la finalissima dell'Olimpico senza distrazioni. E il tecnico piacentino non ha alcuna intenzione di concedere alla Signora la coppa.

"Il senso di coesione che c'è in questo momento alla Pinetina e in viale della Liberazione lo si percepisce da tanti piccoli particolari - sottolinea il Corriere dello Sport -. Il presidente Zhang, per esempio, ieri ha rinunciato all'evento di beneficenza organizzato in uno noto hotel della Capitale per viaggiare oggi sul volo charter insieme alla squadra. Il numero uno nerazzurro non è solito andare in trasferta, ma quando si muove (è successo per le gare a Torino, a Bergamo e in Champions), vuole far sentire la sua presenza ai giocatori". Sostegno anche dalla Curva Nord, che ha inviato un messaggio a tutto l'ambiente.