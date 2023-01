Tra questioni spinose legate al mercato e le questioni di campo, l'Inter ha già in mente il percorso da seguire in vista della prossima stagione che, come di consueto, inizierà con la pre-season. Pre-season che quest'anno dovrebbe essere negli Stati Uniti come fa sapere il Corriere dello Sport. Un ritorno oltre oceano che sarebbe legato anche a questioni strategiche per la società e per le sue finanze: "In estate l’Inter potrebbe andare in tournée negli USA: è una possibilità, utile anche ad esplorare un mercato in espansione alla ricerca di nuovi sponsor e partner".