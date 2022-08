Il Chelsea non ha perso le speranze di arrivare a Denzel Dumfries , ma la richiesta dell'Inter (50 milioni di euro) e la necessità di investire soprattutto in altre zone di campo più scoperte (a destra c'è già il titolare James), ha indotto gli inglesi a sondare il terreno per alternative come Kyle Walker-Peters del Southampton e Benjamin Pavard del Bayern Monaco (complicato).

"L'Inter considera l'ex PSV una colonna della squadra e, dopo aver perso il titolare dell'out opposto (Perisic), è conscia che rinunciare pure all'olandese sarebbe un danno considerevole per il 3-5-2 di Inzaghi - sottolinea il Corriere dello Sport -. Il tecnico di Piacenza è soddisfatto dell'inserimento di Bellanova, che ritiene un discreto investimento per il futuro, ma ha bisogno di certezze sulle corsie. E siccome pure Gosens sta faticando a tornare ai suoi livelli (il problema è psicologico, non fisico: lo staff sta aiutando molto il tedesco ed è convinto di rivederlo al top), non può permettersi di fare a meno di Dumfries. Se però il Chelsea (o un'altra squadra della Premier) forzerà la mano e metterà sul tavolo un'offerta impossibile da rifiutare, pur arrabbiato per la partenza importante, Simone non potrà far altro che accettarla".

E allora? Cosa accadrebbe nel caso di addio del numero 2? Occhio a Wilfried Singo del Torino, obiettivo non semplice perché adesso i granata non pensano ad altre cessioni pesanti. Un altro nome potrebbe essere quello di Sergiño Dest del Barcellona, 21enne laterale statunitense, che potrebbe essere chiuso in Catalogna proprio dall'arrivo di Azpilicueta dal Chelsea. E resta viva anche la pista Timothy Castagne del Leicester.