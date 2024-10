Anche il Corriere dello Sport oggi riferisce della volontà del Manchester United di portare Simone Inzaghi sulla propria panchina (qui la nostra esclusiva di ieri). Secondo quanto risulta al quotidiano romano, il contatto risale alla sosta di settembre, quando un intermediario ha proposto al tecnico dell'Inter il trasferimento in Premier League al comando di uno dei club più blasonati (e ricchi) al mondo. Una "proposta indecente", secondo il CdS. Risposta: "No, grazie".

E non è stata una risposta sofferta, nonostante l'offerta parecchio allettante: nella testa di Inzaghi c'è solo l'Inter. Il motivo? L'allenatore - si legge - sente la squadra nerazzurra come una sorta di sua creatura. La sintonia con il gruppo di lavoro, la dirigenza al pari dei giocatori, è pressoché perfetta. Senza dimenticare poi il rapporto con il pubblico, nonostante qualche parentesi complicata.

Da tempo in Inghilterra il tecnico nerazzurro vanta parecchi estimatori, conquistati dal suo sistema di gioco. Non solo Manchester United: Inzaghi era stato corteggiato anche dal Chelsea e si era parlato pure con insistenza di Liverpool come post-Klopp. Ma per lui, come detto, c'è solo l'Inter.