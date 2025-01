Acerbi ci sarà domani. Dopo il differenziato di giovedì, ieri - come conferma il Corriere dello Sport - si è regolarmente allenato in gruppo. Dunque, nessun allarme e convocazione sicura per l'Empoli.

Inzaghi recupera soprattutto Mkhitaryan, mentre per Frattesi la decisione verrà presa tra oggi e domani. Ieri l’azzurro ha seguito un programma differenziato, ma con buoni segnali e quindi ci sono i margini per una sua convocazione. Ancora out Correa, che prosegue il sul lavoro in vista del Lecce. Dopo il match con i salentini, invece, dovrebbero rivedersi Bisseck e Calhanoglu.

E veniamo alle possibili scelte. Secondo il quotidiano romano, il nodo principale riguarda il centrocampo, e nello specifico Asllani. Il problema non sono le sue ultime uscite poco brillanti, ma la gestione delle forze, alla luce dell’assenza di Calhanoglu. "Visto che mercoledì ci sarà con lo Sparta Praga di Champions, è prevedibile che Asllani e Zielinski si dividano la cabina di regia nelle prossime due uscite. E per stabilire a chi toccherà domani andrà verificato bene Mkhitaryan - si legge -. Se è già pronto per giocare dall’inizio, allora Asllani potrebbe riposare. In difesa le altre possibili novità, con Pavard e Carlos Augusto candidati per prendere il posto di Darmian e di Bastoni al fianco di De Vrij".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.