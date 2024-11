Affidabile, di garanzia e con ampi margini di crescita. È questo l'identikit del nuovo difensore del futuro ricercato dalla dirigenza dell'Inter. Il Corriere dello Sport fa il punto sui possibili obiettivi nerazzurri partendo da Jaka Bijol, sloveno dell’Udinese corteggiato anche dal Milan e da altre big della Serie A: già abituato alla difesa a tre, il calciatore piace molto dalle parti di Milano. Anche se il prezzo è lievitato in maniera importante: forti dell'interesse arrivato dalla Premier, i friulani hanno fissato una valutazione di partenza sui 30 milioni di euro.

Il nome nuovo è invece quello di Isak Hien, colonna difensiva dell'Atalanta di Gasperini. Lo svedese "ha letteralmente stregato Simone Inzaghi per la sua affidabilità e qualità" scrive il Corsport, evidenziando le capacità del giocatore (ritenuto uno dei migliori marcatori del campionato) anche in fase di impostazione: il prezzo del cartellino dell'ex Verona si aggira sui 35 milioni di euro.

Tra le alternative resistono i profili di Jakub Kiwior, polacco dell’Arsenal accostato alla Juve per gennaio (prezzo di 25 milioni più bonus) e Jonathan Tah, in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen nel prossimo giugno: l'ostacolo - sottolinea il giornale romano - è rappresentato dall'alto ingaggio richiesto da prossimo parametro zero e dalle alte commissioni pretese dai suoi agenti. A questo si aggiunge anche la concorrenza di top club come il Real, il Barcellona, il Bayern e della solita Premier da tempo sulle sue tracce. "Più sostenibile, tornando ai nerazzurri, Doekhi dell’Union Berlin", chiosa il Corsport: la valutazione è di 15 milioni di euro e l'Inter ha parlato più volte con i suoi procuratori.

