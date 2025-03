Dumfries è stato l'ultimo a fermarsi in ordine di tempo. L'ennesimo acciacco sulle fasce per Inzaghi, che ad ogni modo ha dimostrato una notevole resilienza anche in queste condizioni di estrema emergenza. Ma è chiaro che ora, dopo la sosta, con un calendario folle, servirà ritrovare tutti al meglio per poter concretamente puntare al massimo possibile in ogni competizione.

Intanto, proprio nel momento migliore della stagione, si è fermato l'ex PSV. Come sottolinea il Corsport, il laterale era tra i convocati dei Paesi Bassi, ma già ieri è stato rispedito a casa. Significa che qualcosa, appunto, c’è nella zona dei flessori della coscia destra. L’Inter riprenderà ad allenarsi soltanto venerdì, anche se acciaccati e infortunati saranno al lavoro da domani. Già nelle prossime ore, però, lo staff nerazzurro sottoporrà Dumfries a nuovi accertamenti per verificare meglio la situazione. Secondo quanto filtra, sembra ci vorranno una quindicina di giorni per smaltire il guaio: dunque niente Udinese e rientro previsto tra Milan in coppa e Parma in campionato.

La buona notizia è che in queste due settimane di sosta saranno perfezionati i recuperi di Dimarco, Darmian e Zalewski. Tutti loro - come conferma il quotidiano romano - dovrebbero essere a disposizione per il match contro i friulani a San Siro il 30 marzo. Evidentemente, non giocheranno tutti subito, ma verranno gestiti e amministrati, scaglionando i rientri e bilanciando i minuti in campo. In questo senso, allora, per Zalewski si adotterà un pizzico in più di attenzione e cautela, tenuto conto che si è fatto male al polpaccio, che per un calciatore è sempre una zona delicata.

Non preoccupa, invece, De Vrij, out con Feyenoord e Atalanta per una lieve infiammazione al ginocchio: un po' di riposo sistemerà tutto. Più lunghi i tempi per Zielinski, che perderà sia le semifinali col Milan che i quarti col Bayern. E per fortuna che Deschamps ha rimandato a casa Thuram: ora il francese potrà superare senza ansie i fastidi alla caviglia che lo assillano da un mesetto.