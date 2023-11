Sfida in campo, ma anche sul mercato quella tra Inter e Juventus. Ed è una sfida sempre più accesa. Zielinski, Djalò e non solo: le due duellano anche su Khephren Thuram, 22enne fratello di Marcus che gioca nel Nizza, di ruolo centrocampista.

Come riferisce oggi il Corsport, la quotazione del giovane francese si è già impennata considerando che mezza Europa ha messo gli occhi su di lui: si parla di non meno di 40 milioni per il cartellino. L'Inter sarebbe in vantaggio, non fosse altro che a Milano gioca già il fratello di 4 anni più grande, ma la Juve non è tagliata fuori anche ricordando il passato da giocatore di papà Lilian. A entrambi i club, comunque, servirà accelerare fin da subito le negoziazioni perché in particolare dalla Premier League gli interessamenti sono già diventati pressanti, come ad esempio quello del Liverpool.