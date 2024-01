Titolare con il Verona, poi tre panchine di fila senza entrare neppure a gara in corso. Denzel Dumfries sta vivendo un momento difficile a causa di una condizione non ottimale. Come ricorda il Corsport, lo stop con il Napoli, arrivato dopo giorni in cui era già stato affaticato, ha interrotto un percorso fin lì di alto livello dell'esterno olandese, che ora fa fatica a ritrovarsi. Anche domani a Firenze, infatti, per l'ex PSV è prevista la panchina.

Inzaghi dorme sonni tranquilli potendo fare affidamento sul solido Darmian e sul nuovo arrivato Buchanan, ma è chiaro che avere anche Dumfries al 100% consentirebbe rotazioni ancor più profonde in questo periodo delicato della stagione. Nel frattempo, resta sul tavolo il tema rinnovo. Dumfries è in scadenza nel 2025 e - come ricorda il quotidiano romano - il club nerazzurro aveva progettato di rinnovarlo entro la fine di questa stagione. Ma tutto si è complicato per le richieste dei rappresentanti dell’olandese: 5 milioni all’anno contro i 4 proposti da viale Liberazione. E non ha aiutato l’abolizione del Decreto Crescita.

A questo punto, lo scenario più probabile è l'addio in estate, con Manchester United e Bayern Monaco notoriamente interessate (RILEGGI LA NOSTRA ESCLUSIVA).

