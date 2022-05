La Sampdoria è l'ultimo avversario di questa stagione per l'Inter, che ancora crede allo scudetto. Ma il match contro i blucerchiati potrebbe rappresentare anche il passo d'addio di tanti calciatori di Inzaghi. Da Samir Handanovic a Ivan Perisic: sono molti i nerazzurri che potrebbero lasciare la Pinetina dopo domenica.

Lo spiega il Corriere dello Sport, che parte proprio dalla situazione del portiere. "Il contratto di Handanovic, infatti, è in scadenza, e ancora non c’è intesa per il rinnovo - si legge -. L’Inter gli ha proposto un accordo annuale con decurtazione del 30% rispetto ai 3,4 milioni che percepisce attualmente. Al di là dell'ingaggio di Onana, il numero uno nerazzurro è rimasto piuttosto freddo davanti all'offerta. Si consumerà l’addio?". Difficile dirlo oggi. Di certo a partire sarà Vidal, diviso tra Flamengo e Colo Colo. "Vidal, peraltro, ha un altro anno di contratto, ma esiste una clausola di uscita a vantaggio dell’Inter. Non c’è, invece, in quello di Sanchez, che il club nerazzurro intende liberare, ma con il quale andrà trovato un accordo - puntualizza il Corsport -. L’altro big in bilico è Perisic. Dopo le dichiarazioni polemiche della scorsa settimana, post Coppa Italia, inevitabilmente la tensione si è alzata. Come per Handanovic, per capire come andrà a finire, occorrerà attende la fine della stagione. A meno che il diretto interessato non comunichi nuovamente qualcosa domenica sera. Del resto, anche per lui, potrebbe essere la gara dei saluti. Ad ogni modo, l’Inter ha messo sul tavolo un biennale da 4,5 milioni di stagione, senza margini per un rilancio significativo. Il croato vuole di più, pensa alla Premier (voci sul Chelsea) ed è disposto ad ascoltare pure la Juve, che però ancora non avrebbe ufficializzato la sua offerta".