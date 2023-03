La Serie A si prepara a riabbracciare Antonio Conte . La storia con il Tottenham è ai titoli di coda e proprio in queste ore il club di Londra sta riflettendo se separarsi subito dal tecnico italiano oppure attendere la fine della stagione. La certezza, però, è che per il pugliese non c'è futuro negli Spurs . Ma chi potrebbe prenderlo in Italia? Secondo il Corriere dello Sport, a lui pensano quattro club in particolare: Inter, Juve, Milan e Roma. Per motivi diversi. "Conte sa che se vuole lavorare in Italia (e vuole, tanto da tornarci ogni volta che può in voli a basso prezzo) deve compiere il bel gesto di un taglio sostanziale all’ingaggio . Sa di non poter pretendere spese esagerate sul mercato, anche se non accetterà mai la mediocrità - spiega il quotidiano romano -. Sa pure che è bene moderare le sparate verbali da cui nessuna delle sue squadre si è salvata, dall’Arezzo alla Nazionale italiana, dalla Juventus all’Inter al Chelsea". E il Decreto Crescita potrebbe dare una mano.

L'Inter, quindi, è una delle opzioni. "Almeno tra i tifosi nerazzurri, Conte ha lasciato un dolce ricordo. Del resto, è stato l’allenatore dell’ultimo scudetto. Con almeno una parte della società, però, il tecnico leccese non si è lasciato bene - ricorda il Corsport -. Quella di quasi due anni fa, infatti, è stata considerata una sorta di fuga dalle prospettive e dalle difficoltà di un mercato da cui sarebbe uscita una squadra più debole. Non a caso, furono ceduti Hakimi e Lukaku. Insomma, per richiamare Conte occorrerebbe mettere da parte l’orgoglio, dimenticandosi di essere stati “rifiutati”. Ma è uno scenario che non si può escludere. Anche perché, alla luce del percorso in campionato, la posizione di Inzaghi è tutt’altro che stabile. L’ago della bilancia è la qualificazione alla prossima Champions. Ma non è certo che sia sufficiente per la conferma. D’altro canto, però, con un bis in Coppa Italia dopo quello in Supercoppa, e magari una semifinale o addirittura una finale di Champions, sarebbe impossibile o quasi una separazione. Il contratto da oltre 5 milioni è valido ancora per un’altra stagione . E allora l’Inter sarebbe in grado di sostenere un ritorno di Conte (a cifre più basse rispetto al passato) e pure il costo dell’addio di Inzaghi?".

