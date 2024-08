È bastato un affaticamento di Bastoni per costringere Inzaghi a dover lasciare in campo Dimarco per 90 minuti ieri a Londra, con Carlos Augusto impiegato stabilmente nel ruolo di braccetto sinistro.

Dall'infortunio di Buchanan, infatti, ormai è passato quasi un mese e mezzo, ma l'Inter non ha ancora dato al tecnico nerazzurro il sostituto. E allora continua la caccia sul mercato alla ricerca del giusto profilo. Due le idee che, in particolare, la dirigenza nerazzurra sta monitorando, ma che hanno entrambe un problema comune: le pretese elevate dei club di appartenenza, come spiega il Corriere dello Sport.

Il primo è Yarek Gasiorowski, difensore 19enne che il Valencia vorrebbe trattenere sfruttando la possibilità di alzare a 45 milioni la clausola rescissoria dello spagnolo sfruttando l'opzione di prolungamento del contratto fino al 2027. L'altro è Nathan Zézé, classe 2005 del Nantes: in Francia si parla di una proposta dell'Inter, anche se la richiesta da 30 milioni di euro del club gialloverde complica tutto.