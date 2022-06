Sono tante le manovre di mercato in corso in casa Inter, club che almeno in linea teorica ha già ben chiara quale sarà la mediana da consegnare a Simone Inzaghi per il 2022-23: Barella, Brozovic e Calhanoglu avranno come alternative Gagliardini, Asllani e Mkhitaryan. Se l'armeno attende solo di svolgere le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto biennale che lo legherà ai nerazzurri, per il regista dell'Empoli la situazione si è leggermente complicata visto l'inserimento del Newcastle che ha chiesto un incontro al presidente Fabrizio Corsi. Nonostante questo, Marotta è convinto di avere una corsia preferenziale grazie al rapporto nato con il club toscano complice il prestito di Pinamonti e spera di chiudere inserendo nell'affare una contropartita (Esposito?). A proposito di mediana, si attende che Arturo Vidal trovi un accordo con il Flamengo, ma con lui la buonuscita è già pattuita; più in salita l'accordo per l'incentivo all'esodo di Alexis Sanchez. In settimana, infine, sono attesi sviluppi sull'asse Milano-Torino per Bremer, obiettivo a prescindere dalla partenza di Bastoni. Per la sostituzione di quest'ultimo in pole Senesi del Feyenoord.