Notizie positive per Inzaghi sia dal ritiro della Croazia che da Appiano Gentile e riguardano ovviamente Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku.

Per quanto riguarda il centrocampista, come conferma il Corriere dello Sport, non c'è alcuna lesione alla coscia. "È quanto comunicato nel tardo pomeriggio di ieri dalla Federazione croata all’Inter. Così, in casa nerazzurra hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’allarme scattato per le dichiarazioni del ct Dalic al termine della semifinale persa con l’Argentina - si legge -. Nonostante gli accertamenti abbiano dato un esito positivo, la preoccupazione non è scomparsa, anzi. Il timore, infatti, è che il fastidio avvertito da Brozovic sia comunque il segnale di una situazione a rischio: meglio, quindi, evitare forzature e risparmiargli la finalina per il 3°/4° posto". D'altronde, la zona è la stessa (flessori della coscia sinistra) che ha messo fuorigioco Brozo da fine settembre a metà novembre.