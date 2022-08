A sette giorni dall'inizio del campionato contro il Lecce suona un piccolo campanello d'allarme in casa Inter: nella mattinata di ieri Marcelo Brozovic ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio . È quanto riferisce oggi tra le sue pagine il Corriere dello Sport, assicurando che comunque non si tratta di niente di grave: il regista croato è stato fermato da un affaticamento, ma rischiarlo questa sera nell'amichevole contro il Villarreal non sarebbe saggio.

"Ecco perché stamani il numero 77 non sarà nell'elenco dei nerazzurri che partiranno da Malpensa in aereo per Pescara - si legge -. Un peccato perché il tecnico di Piacenza aveva intenzione di mettere in campo l'undici sul quale avrebbe puntato anche contro la formazione di Baroni, ovvero con Skriniar per la prima volta titolare in un'amichevole ufficiale". Al posto di Brozo ci sarà dunque Asllani, finora protagonista di un precampionato più che positivo. Non saranno invece convocati per ragioni di mercato Pinamonti, Salcedo, Agoume e Sanchez.

Il problema di Brozovic non è ritenuto grave e non crea allarmi, nonostante sia legato a un muscolo delicato che la passata stagione lo aveva costretto a saltare alcuni match dopo l'infortunio di Liverpool. "E' chiaro, dunque, che lo staff medico e Inzaghi stavolta abbiano usato la massima accortezza perché tra sette giorni, quando inizierà la Serie A, la stagione sarà senza respiro e, prima della pausa per le nazionali del 18 settembre, verranno disputati 7 turni di campionato e le prime due giornate del group stage di Champions", spiega il Corsport. Insomma, meglio non rischiare.