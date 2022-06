L'Inter è convinta di portarsi a casa Gleison Bremer e il giocatore è convinto di diventare interista. Secondo il Corriere dello Sport, l'accordo tra il club nerazzurro e il giocatore, che risale addirittura a gennaio, resiste ai vari tentativi di sabotaggio. Da inserimenti di altre squadre al tentativo di Cairo di scatenare aste: niente da fare. Peraltro - come ricorda il quotidiano romano - lo scenario non è cambiato nemmeno quando, era febbraio, Bremer ha prolungato di un altro anno (fino al 2024) il suo vincolo con il Torino. "Ovviamente quella firma non è stata messa per rimanere in granata, ma come forma di cortesia per questo mercato estivo: un modo per garantire al Torino comunque un buon incasso, visto che sarebbe stato impossibile con il contratto in scadenza nel 2023. Qualcosa, però, ha ottenuto in cambio pure il brasiliano: la clausola che, già dal prossimo gennaio, gli consentirebbe di partire per soli 15 milioni", si legge.