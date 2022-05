Due le alternative principali a Scamacca. Una è Zapata, rimasto sul taccuino dell'Inter nonostante l'ultima stagione condizionata dal grave infortunio. L'altra è una new-entry: si tratta di Ekitike, 19enne francese del Reims. Al momento il club transalpino però chiede 40 milioni: troppi per i nerazzurri, che lavorano per abbassare le pretese. E se Esposito, come Pinamonti, appare destinato a non restare a Milano, magari entrando nel negoziato con l'Empoli per Asllani, Satriano potrebbe essere trattenuto per completare il reparto: l'uruguaiano gode di grande fiducia ad Appiano e, al massimo, sarà ancora prestito, ma il club non intende perderne il controllo.

Acquista QUI i prodotti originali Inter