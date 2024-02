Se l'Inter non perderà domani pomeriggio all'Olimpico contro la nuova Roma di Daniele De Rossi, scatterà in automatico il riscatto di Marko Arnautovic. Come riportato dal bilancio nerazzurro al 30 giugno 2023 e ricordato da Calcio&Finanza, l'accordo raggiunto in estate con il Bologna ’"prevede l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024". Basterà dunque un pareggio o in alternativa una vittoria affinché scatti automaticamente il riscatto.

Calcio&Finanza specifica che "nell’analisi sul saldo e l’impatto a bilancio del mercato estivo dell'Inter, l’acquisto di Arnautovic era già stato considerato a titolo definitivo dal momento in cui la condizione per il riscatto era praticamente certa". La curiosità è che il riscatto potrebbe arrivare nella sfida contro Lukaku. Il mancato arrivo del belga ha infatti cambiato i piani della dirigenza nerazzurra che ha virato con decisione su Arnautovic dopo aver ingaggiato a zero Thuram.