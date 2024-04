Ieri, per effetto del pareggio della Juventus contro il Torino nel derby della Mole, l’Inter ha conquistato matematicamente il pass per la Supercoppa Italiana 2024 con sette giornate di anticipo rispetto al traguardo di questa Serie A dominata in lungo e in largo. I nerazzurri confermano, dunque, la loro presenza per il secondo anno consecutivo in Arabia Saudita, dove andrà in scena la final 4 che prevede la partecipazione della prima e della seconda della classe in campionato oltre alle due finaliste della Coppa Italia.

Al di là del prestigio di poter vincere un altro trofeo, la Supercoppa vale soprattutto in termini economici: per la scorsa edizione, dal contratto di 23 milioni di euro nell’accordo tra la Lega Serie A e l’Arabia Saudita, circa 15 milioni sono stati versati alle quattro squadre partecipanti, così suddivisi: 1,5 milioni di euro alle due squadre sconfitte in semifinale, 4,7 milioni di euro alla squadra finalista sconfitta e 7,8 milioni di euro alla squadra vincitrice. Lo riporta Calcio e Finanza.

