Inter e Milan hanno detto ufficialmente no all’ipotesi di ristrutturazione di San Siro prospettata dal Comune di Milano, che aveva dato incarico a Webuild di studiare il progetto. Questo l’esito dell’incontro tra i club - rappresentati da Alessandro Antonello, Katherine Ralph e Giorgio Furlani - e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, andato in scena in questi minuti a Palazzo Marino. Ora, secondo quanto rivela Calcio e Finanza, le due società puntano a tornare sul progetto del nuovo stadio nell’area dell’attuale di San Siro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!