Il rientro di Marcelo Brozovic pone Simone Inzaghi davanti a un interrogativo. Meglio problemi di abbondanza che di scarso materiale a disposizione, ovviamente, ma in campo vanno in undici e bisogna capire come gestire al meglio il ritorno del giocatore croato. Nel periodo di prolungata assenza del bronzo mondiale in carica, infatti, Inzaghi ha trovato un equilibrio facendo largo uso del trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Tutti e tre hanno risposto benissimo, in particolare ha stupito il turco per come si è adattato al ruolo di regista, facendo anche meglio rispetto alla posizione da mezzala.

Ora il tecnico interista si trova davanti a tre possibili strade da poter percorrere:

1) Tornare ai “vecchi titolari”. Barella a destra, Brozovic in mezzo, Calhanoglu a sinistra. È la composizione con cui si è partiti, ha dato garanzie, sembra essere quella più naturale visto che mesi (già dall'anno scorso) ha garantito la giusta stabilità. Se c'è un problema che è rimasto tale con l'assenza di Brozovic, infatti, è che in trasferta l'Inter continua a subire troppi gol. Con il croato davanti alla retroguardia e Calhanoglu mezzala (considerato anche quanto ha giocato Mkhitaryan in questi mesi) si potrebbe pensare finalmente di tornare al periodo della passata stagione in cui l'Inter aveva numeri ottimi anche difensivamente, quelli che ha conservato per ora al Meazza ma non certamente fuori casa.