Benjamin Pavard spinge per andare all'Inter mettendo in atto una sorta di 'sciopero' con il Bayern Monaco per forzare la cessione. Il francese, come noto, ha saltato tre degli ultimi quattro allenamenti con i bavaresi: a differenza di mercoledì, quando il club aveva spiegato la sua assenza parlando di un problema fisico, il Bayern non ha invece commentato il motivo per cui il classe '96 non si sia allenato venerdì e sabato. Lo riporta la Bild, sottolineando che questo non fa che aumentare sempre più i segnali che il giocatore abbia scioperato per forzare il passaggio all'Inter, diventando il primo caso di questo genere nella storia del club tedesco.

Un altro segnale che avvicina Pavard all'addio arriverà oggi pomeriggio: sempre secondo la Bild, infatti, l'ex Stoccarda non sarà convocato per il match contro l'Augsburg. L'Inter lo aspetta.

