HELLAS VERONA-INTER 0-5 (17' Correa, 22', 25' Thuram, 31' De Vrij, 40' Bisseck)

92' - FISCHIA COLOMBO, RIEN NE VA PLUS AL BENTEGODI! L'INTER SI SBARAZZA DEL VERONA CON UN SECCO 5-0 E PER QUALCHE ORA È PRIMA DA SOLA IN CLASSIFICA!

91' - Traversa di Correa! Il Tucu stava trovando la ciliegina sulla torta sull'assist di Mkhitaryan colpendo l'incrocio pieno. Poi giallo per Arnautovic dopo un fallo su Tchatchoua.

90' - Due, simbolici, minuti di recupero. Ottimo recupero di Arnautovic in fase difensiva, l'austriaco prende fallo e si guadagna gli applausi di Inzaghi.

88' - Sarr cerca il dialogo con Dani Silva, ma la sua palla in area è troppo indietro per il compagno. Bisseck intanto continua a toccarsi...

88' - Nel tentativo di anticipare Daniliuc, Bisseck rimane leggermente claudicante.

87' - Ancora Buchanan salta un avversario e mette in area per Mkhitaryan che calcia al volo mandando alto.

86' - Recupero di Asllani ma nessuna ripartenza, pallone gestito dai nerazzurri.

84' - Suslov fa una corsa disperata per arrivare sul pallone di Lazovic, ma lo sforzo risulta vano: palla sul fondo.

82' - Sprint di Buchanan che prova a mettere in mezzo per Arnautovic. Montipò calcola bene il tempo dell'uscita e respinge.

79' - Calcia Lazovic da fuori, Sommer para comodo.

78' - Cross di Asllani a cercare Mkhitaryan, Montipò anticipa anche se non in maniera perfetta ma per sua fortuna nessun giocatore dell'Inter è pronto a piombare sulla palla.

77' - Serdar prova ad incunearsi ma trova l'opposizione di Bisseck, palla che finisce a Sommer.

74' - Arriva il momento del debutto stagionale con l'Inter di Buchanan, che rileva Carlos Augusto.

72' - Possesso palla basso per l'Inter, che non ha alcun interesse ad accelerare.

69' - Ultimo cambio per il Verona: fuori Tengstedt, in campo Suslov.

67' - Carlos Augusto prova ad arrivare su un pallone, ma viene ostacolato... da Colombo che lo blocca involontariamente. Nello scontro, l'arbitro di Como perde i cartellini e Inzaghi fa prontamente notare tutto.

67' - Correa cerca lo scambio con Arnautovic, un difensore del Verona intercetta e recupera palla.

62' - Arriva finalmente il momento dei cambi: fuori Thuram per Arnautovic e Bastoni per Frattesi. Questo significa che l'Inter sembra passare ad un innovativo e inedito 4-3-3 con Mkhitaryan a sinistra nel tridente offensivo.

60' - Fa partire la botta dalla distanza Asllani, palla parata da Montipò. Arnautovic e Frattesi aspettano col sorriso che la palla esca visto che da cinque minuti sono pronti...

59' - Serdar prova a lanciare Sarr, controllato bene da De Vrij che agevola l'uscita di Sommer.

58' - Mkhitaryan, che uscirà per Frattesi, cerca di lanciare Bisseck ma il pallone è troppo su Montipò che blocca in uscita.

57' - Pronti a entrare Frattesi e Arnautovic.

55' - Cartellino giallo per Belayhane che atterra male Thuram con un intervento coi tacchetti, poi chiede scusa al francese.

51' - Inter che dopo il lampo iniziale sta tranquilla nella propria metà campo, Verona che giostra il pallone.

48' - Zielinski va subito vicino al gol: assist di Bastoni per il polacco che calcia a botta sicura, trovando però Montipò pronto a respingere con un gran riflesso.

----

16.04 - Inizia il secondo tempo, primo pallone per il Verona: PARTITI!

16.02 - Zanetti sconvolge tutto e opera quattro cambi: Lazovic per Bradaric, Ghilardi per Dawidowicz, Sarr per Mosquera e Dani Silva al posto di Harroui. Nell'Inter Zielinski entra al posto di Barella.

INTERVALLO - Semplicemente, il primo tempo perfetto, a parte la brutta notizia dell'uscita dal campo di Acerbi. Un'Inter magistrale, sontuosa, che schiaffeggia un Verona dalla fase difensiva a tratti imbarazzante con una pesantissima cinquina dove arrivano gol di tutti i tipi: dal tocco morbido di Correa, alla doppietta di Thuram, ai goleador che non ti aspetti De Vrij e Bisseck che addirittura fa fesso Montipò mentre perde l'equilibrio in area, è riuscito davvero tutto alla squadra di Inzaghi.

----

46' pt - Finisce qui il primo tempo: un'Inter stratosferica va a riposo avanti per 5-0 sul Verona!

45' - Numero di Belahyane a saltare tre difensori, palla a Serdar che calcia un bel rasoterra che dopo una deviazione termina fuori.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

IL GOL DI BISSECK: Questo è il giorno dell'Inter. Che riesce a segnare anche nella maniera più pazza possibile, con Bisseck che servito in area e sbilanciato da Dawidowicz trova il guizzo per calciare da terra sorprendendo Montipò.

40' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN BIIIIIIIISSSSEEEEECCCCCKKKKK!!!

39' - Altro inserimento in area veronese, Montipò stavolta è attento e blocca in uscita.

37' - Prova a reagire il Verona: Bastoni chiude bene sul tentativo di Tengstedt, guadagnandosi gli applausi di Sommer.

34' - Cartellino giallo per Dawidowicz, dopo un fallo su Correa.

IL GOL DI DE VRIJ: Tutto troppo facile per i nerazzurri. Asllani mette un bel pallone per De Vrij, che poco prima aveva sfiorato un suo corner. Controllo e tiro potente dell'olandese che si infila all'angolo destro per il poker.

31' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! STEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFAAAAAAAAAAAAAAAANNN DEEEEEEEEEEEEEE VRIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJ!!

29' - Contrattura ai flessori della coscia destra: questa la prima diagnosi a caldo del problema che ha costretto Acerbi a lasciare il campo.

IL GOL DI THURAM: Azione copia e incolla dell'azione precedente, con Bastoni che lancia Thuram bravo a scavalcare una difesa del Verona decisamente passiva e ritrovarsi a tu per tu con Montipò. Altro dribbling al portiere e altro pallone appoggiato in porta.

25' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUSSSS THUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAMMMMM!!!

IL GOL DI THURAM: Ancora Correa protagonista: si ripropone l'asse con Thuram ma stavolta a colpire è il francese su lancio millimetrico del compagno. Difesa del Verona completamente immobile, Montipò scavalcato e appoggio in porta per il ritorno al gol del Tikus dopo un mese esatto.

22' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM!!

20' - Bisseck si ritrova a ridosso dell'area gialloblu, ma davanti a tre difensori perde l'attimo e finisce col commettere fallo dopo aver perso la sfera.

IL GOL DI CORREA: La mossa di Inzaghi si rivela vincente: scambio veloce tra l'argentino e Thuram che lancia in porta il Tucu. Tocco morbido a scavalcare Montipò e ritorno al gol in Serie A dopo oltre due anni. Splendido Thuram che esulta col compagno emulando il suo classico gesto.

17' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!JOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAQUUUUUUUUUUUIIIIIINN COOOOOOOOOOOOOOORREEEEEEEEEEEEEEEAAAA!!

15' - Acerbi alza bandiera bianca, in campo De Vrij

15' - Acerbi butta il pallone fuori, il difensore probabilmente deve abbandonare la contesa.

14' - Asllani mette in mezzo su punizione, spizza Acerbi ma Correa non ci crede e vede sfilare la palla fuori.

13' - Brutto intervento su Barella, a terra dolorante dopo essere stato travolto da un avversario. Inzaghi ha qualcosa da ridire ai suoi in panchina.

12' - Fallo su Correa, Colombo va a redarguire Daniliuc.

9' - Bolide di Carlos Augusto che su lancio di Bastoni salta la marcatura avversaria e calcia scheggiando l'esterno della rete.

8' - Si pareggia il conto delle traverse: colpo di testa di Correa in ottima elevazione, la palla scavalca Montipò ma si ferma sul legno.

6' - Traversa di Tengstedt! Su nuova volata sulla destra di Tchatchoua, il danese colpisce a botta sicura con potenza colpendo l'incrocio interno.

5' - Sommer salva col brivido: bella punizione sulla quale Daniliuc arriva di testa, il portiere elvetico prova a bloccare ma esce un mezzo bagher col pallone che gli sfugge. Libera Carlos Augusto.

4' - Tchatchoua anticipa un pallone lasciato da Mkhitaryan, Bastoni interviene in scivolata mandando in fallo laterale. Verona che poi guadagna una punizione per fallo dello stesso armeno su Serdar.

2' - Calcia Asllani, la prende Thuram sul primo palo mandando però fuori. Dawidowicz attento in marcatura.

1' - Subito spunto interessante per l'Inter con Thuram che lancia di tacco Darmian. Dopo il taglio, l'esterno mette in mezzo dove Magnani spazza in corner.

----

15.00 - Primo pallone del match per i nerazzurri: PARTITI!

14.59 - Magnani e Barella davanti a Colombo per il sorteggio.

14.57 - Verona e Inter entrano in campo per il prepartita.

14.55 - Le due squadre sono allineate nel tunnel, in attesa di entrare in campo.

14.45 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Bentegodi.

----

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-INTER 0-5

MARCATORI: 17' Correa, 22', 25' Thuram, 31' De Vrij, 40' Bisseck

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 4 Daniliuc, 23 Magnani, 42 Dawidowicz (46' 87 Ghilardi); 38 Tchatchoua, 25 Serdar, 6 Belahyane, 18 Harroui (46' 21 Dani Silva), 12 Bradaric (46' 8 Lazovic); 11 Tengstedt (69' 31 Suslov), 35 Mosquera (46' 9 Sarr).

In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 5 Faraoni, 7 Lambourde, 14 Rocha Livramento, 15 Okou, 17 Sishuba, 20 Kastanos, 29 Alidou, 80 Cisse.

Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi (15' 6 De Vrij), 95 Bastoni (62' 16 Frattesi); 36 Darmian, 23 Barella (46' 7 Zielinski), 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto (75' 17 Buchanan); 9 Thuram (62' 8 Arnautovic), 11 Correa.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Dei Giudici - Ceccon. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Serra. Assistente VAR: Marini.

Note

Ammoniti: Dawidowicz (V), Belahyane (V), Arnautovic (I)

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 2'.

