I fatti avvenuti nella Curva Nord dell'Inter durante la sfida contro la Sampdoria vengono commentati anche da Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC, intercettato al termine del consiglio federale a Roma, prende posizione su quanto accaduto a San Siro in seguito alla morte del capo ultras Vittorio Boiocchi, con i rappresentanti della CN che hanno fatto sgomberare il settore una volta appreso l'accaduto: "Da quello che si legge, perché non abbiamo altri elementi, non è una bella immagine - dice Gravina -. Ho sentito Marotta, mi ha garantito che l’Inter è a disposizione delle autorità e che sta mettendo a disposizione della Digos tutte le immagini. Se c’è la responsabilità di alcuni soggetti spetta agli organi di polizia e di giustizia procedere".