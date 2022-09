In campo per l'intera durata della partita per la prima volta dal suo approdo all'Inter, Robin Gosens parla così della sua performance contro il Bayern Monaco in Champions League di ieri sera: "Vengo da una stagione incasinata, molto sfortunata per via degli infortuni - ha spiegato a DAZN il tedesco -. Sfrutto ogni minuto, queste partite mi fanno bene, anche se le gambe mi fanno un po' male dopo 90 minuti".