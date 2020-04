Come già anticipato ieri su queste pagine (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA), l'unica reale tentazione per Lautaro Martinez è il Barcellona. Oggi - come conferma la Gazzetta dello Sport - soltanto i catalani possono far vacillare la voglia di Inter dell'argentino, che a Milano sta benissimo e che ha tantissima riconoscenza per il club nerazzurro. Ma i contatti tra i blaugrana e l'entourage del Toro sono datati e reali, e così nessuno può garantire la permanenza dell'attaccante anche nella prossima stagione. Resta chiaramente il nodo economico: se da un lato quasi nessuno può gareggiare col Barça a livello di appeal e di ingaggio da poter garantire, dall'altro è vero che pagare 111 milioni in un'unica soluzione diventa complicato per chiunque, specialmente in questo momento di crisi. Ecco perché, secondo la Gazzetta, ci sarà da trattare con l'Inter per l'eventuale trasferimento di Lautaro in Catalogna, magari inserendo alcune contropartite tecniche gradite ad Antonio Conte.

E se Vidal resta un obiettivo a prescindere e se Griezmann è poco più di una provocazione, diverso è il discorso per altri profili. Molto difficile che il Barça si privi di Arthur, considerato incedibile. E allora occhio ad Aleña, Semedo, Junior Firpo e Cucurella (cresciuto in Catalogna e ora al Getafe). La sostanza non cambia: l'Inter non ha necessità di cedere Lautaro e, qualora il sacrificio diventasse 'obbligato' per la volontà del giocatore, allora l'affare si farà alle condizioni di Zhang, che intende avere in cambio soprattutto un cash che poi gli consenta di rinforzare la rosa.

