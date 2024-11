L'Inter e le altre pretendenti sono avvisate: non esiste nessuna clausola per strappare Daniel Maldini nel mercato di gennaio. Ad assicurarlo è Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in occasione di un incontro con i tifosi della squadra brianzola: "Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a gennaio. Poi al mercato vedremo. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c'è nessuna clausola: chiuderà l'anno a Monza, poi vedremo l'anno venturo", le parole del Condor riportate dall'ANSA. Nei giorni scorsi Sky Sport aveva parlato di due clausole presente nel contratto del figlio d'arte: una da 12 milioni di euro valida per i club italiani e una da 15 milioni per le squadre straniere.

L'a.d. dei brianzoli si è poi espresso sui torti arbitrali che hanno penalizzato il Monza contro l'Atalanta e il 'suo' Milan (gol annullato a Mota per un fallo inesistente di Bondo su Theo Hernandez): "Il Monza sta giocando bene. Le ultime tre partite con tre squadre importanti come Atalanta, Milan e Lazio le abbiamo giocate almeno alla pari. Inutile ricordare ancora gli errori arbitrali riconosciuti che ci hanno annullato un gol a Bergamo e un gol con il Milan, ma stiamo giocando bene. Abbiamo meno punti di quelli che meritiamo, ma questa è la classifica".

