Dopo aver dato una marcia in più all'Inter nel secondo tempo dell'Anoeta, offrendo l'assist per il pari prezioso di Lautaro Martinez sul campo della Real Sociedad, Davide Frattesi ha analizzato ai microfoni di Mediaset Infinity l'esordio in Champions dei nerazzurri: "Portare a casa un punto era fondamentale, iniziare con un ko non sarebbe stato il massimo - le parole del centrocampista -. Siamo stati bravi a rimanere in partita, bravo Yann (Sommer, ndr) che ha fatto grandi parate, poi siamo stati anche fortunati. Alla fine siamo rientrati bene nel secondo tempo, portando a casa questo pareggio, anche se alla fine potevamo fare pure il 2-1".

Sul campo non si è visto l'approccio giusto.

"Non possiamo sempre partire da 1-0 o 2-0 come successo in campionato, ci può stare di andare sotto. L'importante è essere rimasti in partita e aver pareggiato".

Ti aspetti di partire titolare nelle prossime gare?

"Non è un problema, lo sa il mister e lo sanno tutti. Non sono uno che fa casino se non gioca; quando mi verrà data l'opportunità, darò il massimo sia dal 1' che a partita in corso".