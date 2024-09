"La delusione è stata grandissima perché non siamo riusciti a dare una soddisfazione importante alla nostra gente. Non sono state le vacanze migliori che potessimo fare, ma siamo qui e pronti a ripartire". Così Davide Frattesi, ripensando con i colleghi di Rai Sport al deludente Europeo della Nazionale italiana.

Buffon che punti ha toccato col gruppo?

"Quando parla lui fa sempre un certo effetto, qui è un’istituzione. Ci ha chiesto di ritrovare l'unione, lo spirito italiano che è mancato in Germania. Siamo stati tutti d'accordo con le sue parole, dobbiamo ritrovare l'unità".

Spalletti si è preso la colpa per l'eliminazione a Euro 2024.

"Le colpe vanno divise a metà, sono i giocatori che vanno in campo. Io l'ho sempre pensato questo. Al mister fa onore questa cosa, ma abbiamo sbagliato tutti quanti a metà. Abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, ora dobbiamo ripartire perché è stata una bella botta per noi e per tutto il popolo azzurro. E' stata una macchia pesante".

Ora giocherete 3-5-2 o 3-4-2-1, è un bene per voi?

"Penso di sì, visto che abbiamo pochi giorni per preparare le partite. E' una semplificazione ci può dare una grande mano".

I rimproveri di Spalletti.

"Sono in pole position (ride, ndr)".

Il talento nella Nazionale.

"C'è, poi è chiaro che si ci paragoniamo ad altre Nazionali ne abbiamo meno, non prendiamoci in giro. Dobbiamo avere lo spirito che è mancato in Germania, portando a casa il risultato anche senza avere un talento eclatante".

La Francia è una squadra superiore, cosa deve succedere per fare risultato?

"I nostri ragazzi che hanno più talento devono tirarlo fuori, dobbiamo prenderci le responsabilità in campo noi giovani perché non c'è più la chioccia dei giocatori più anziani. Dovremo saper soffrire".

E' tornato Tonali.

"L'ho visto bene, siamo contentissimi sia tornato perché può darci una grande mano. Ho visto il solito Sandro, un grande giocatore".

La tua estate: c'è stato un momento in cui sei stato vicino a tornare alla Roma?

"No, mi divertivo a leggere certe cose, ma non c'era niente di vero".

Con i giovani bisogna avere pazienza.

"Bisogna avere pazienza, come dice De Rossi. Capisco non sia facile in un top team che deve sempre fare risultati. Io ho visto che ha giocato Pisilli (contro la Juve, ndr), spero si vada in quella direzione perché quel talento che ci manca possiamo ritrovarcelo in Nazionale".

Che stagione ti attende nell'Inter dopo che è arrivato anche Zielinski. Non sarà facile trovare minuti...

"Io devo sempre dare di più perché ci si può sempre migliorare. Devo fare uno step in avanti. I competitor non sono per niente male, dovremo sgomitare per avere minuti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!