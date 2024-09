Tredici secondi ed è subito gelo per la Nazionale di Luciano Spalletti: il tempo che impiega Bradley Barcola per soffiare palla ad un ingenuo Giovanni Di Lorenzo subito dopo il calcio d'inizio del match, involarsi in area e bucare Gigio Donnarumma per il vantaggio della Francia sull'Italia. Un gancio al volto immediato e dolorosissimo, ma l'Italia ha il merito di reagire prontamente: dopo pochi minuti, Davide Frattesi centra la traversa da zero metri, poi dopo qualche altro pericolo, al minuto 30 pesca il jolly del pareggio.

Nasce da un gran cambio di fronte di Andrea Cambiaso per Federico Dimarco, che prima cerca l'uno-due con Sandro Tonali poi premia la finissima giocata di tacco del giocatore del Newcastle con un pazzesco tiro al volo che non lascia scampo a Mike Maignan. Rete di pregevole fattura del terzino dell'Inter, che permette agli Azzurri di chiudere il primo tempo di questa prima sfida di Nations League sull'1-1.

Che golazo di Dimarco ‍ pic.twitter.com/6nw2D7rof4 — Alessandro (@90ordnasselA) September 6, 2024

