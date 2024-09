L'esclusione di Benjamin Pavard dai convocati della Francia per le due gare di Nations League contro Italia e Belgio ha fatto rumore oltralpe. Una decisione confermata da Didier Deschamps, ct dei Blues, anche in queste ultime ore, quando si è visto costretto a sostituire l'infortunato Wesley Fofana: "Perché non avrei dovuto portare Loïc Badé? È una scelta - ha risposto l'ex tecnico della Juve in conferenza stampa a precisa domanda di un giornalista -. Quanto a Benjamin, ho pensato non fosse coerente richiamarlo dopo non averlo preso in considerazione in un primo momento. Ma ciò non cambia la mia posizione espressa al momento dell'annuncio della lista: ritengo che questo sia il momento di vedere il maggior numero di giocatori possibile".

