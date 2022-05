A poche ore da Inter-Sampdoria, i tifosi nerazzurri stanno cominciando ad avvicinarsi al Meazza. Alcuni, come testimonia Sky Sport sui propri canali social, hanno deciso di indossare non la maglia della squadra del cuore, ma quella del Sassuolo, che oggi ospita il Milan al Mapei Stadium. Per sperare nello scudetto, l'Inter deve infatti battere i blucerchiati e sperare che i neroverdi battano i rossoneri.