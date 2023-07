Marcelo Brozovic si appresta ormai a trasferirsi all'Al-Nassr in Arabia Saudita. Una trattativa non facile, considerato che il calciatore avrebbe preferito restare nel calcio che conta, rispondendo alla corte del Barcellona. L'Inter però aveva bisogno di incassare e per questo nelle ultime ore ha chiuso con i sauditi. Con l'assenso del calciatore? Difficile dirlo, considerato che il croato ha poco fa postato sui propri social una storia con l'emoticon di un circo, indice di una situazione che non lo sta rendendo felicissimo. La sensazione è che il messaggio sia rivolto a tutti i protagonisti di questa vicenda, soprattutto la dirigenza nerazzurra.