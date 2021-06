Ufficializzato l'arrivo di Nicolas Gonzalez, la Fiorentina continua a lavorare alla creazione della rosa per la prossima stagione. E uno dei nomi che potrebbero essere vagliati dalla dirigenza viola è quello di Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter che in questi ultimi mesi non ha potuto trovare la giusta continuità di rendimento per via dei numerosi infortuni che lo hanno flagellato. Secondo Tgr Toscana, nelle prossime settimane potrebbero esserci risvolti decisivi per l'eventuale affondo della Viola.

